مساعد منظمة الهلال الأحمر:

لم يتم الإعلان عن حالات وفاة إثر الزلزال الذي ضرب كرمانشاه

طهران/26 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن مساعد قسم العمليات في منظمة الإسعاف والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الايراني شاهين فتحي اليوم عن إصابة 634 شخصاً جرّاء الزلزال الذي ضرب البارحة كرمانشاه (غربي ايران) وقال: لم يتم حتي الآن الإعلان عن حالة وفاة إثر هذا الحادث.

وخلال إجتماع المجلس التنسيقي لمنظمة الإسعاف والإنقاذ قال فتحي بأنّ 87 فريق عمليات تقييمي للمناطق المنكوبة تواجدت فيها وقامت حتي الساعة بتقييم الخسائر في 150 قرية، عازياً هذه الخسائر الي قدمة المباني في هذه القري.
كما أعلن فتحي عن مراجعة 634 شخصاً الي المسشتفيات لتلقي العلاج الفوري كان معظمهم قد اُصيبوا عند محاولتهم مغادرة بيوتهم فور حدوث الزلزال.
وصرّح مساعد منظمة الهلال الأحمر بأنّ فرقا لتقييم الخسائر وفرق رد سريعة وفرقا لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين وإسكان المتضررين وإطعامهم تم إيفادها من محافظات كردستان وهمدان ولرستان و ايلام الي منطقة سربل ذهاب و كيلان غرب و قصر شيرين.
كما تم الإعلان عن حالة تأهّب في محافظات زنجان وآذربايجان الغربية ومركزي و محافظة جهارمحال وبختياري و اصفهان إستعداداً للإنطلاق نحو المناطق المنكوبة عند الحاجة.
هذا وأعلن مساعد منظمة الهلال الأحمر الايرانية عن إرسال علب غذائية ومعونات الي المناطق المنكوبة، وقام الأمين العام ورئيس منظمة الإسعاف والنجاة بالإتجاه صباحاً الي محافظة كرمانشاه للإطلاع عن كثب علي تقديم المساعدات.
وكان زلزال ضرب بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر غرب محافظة كرمانشاه عند الساعة الثامنة وسبع دقائق مساء أمس الأحد .
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

اجتماعي

زلزال

كرمانشاه

الهلال الأحمر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لم يتم الإعلان عن حالات وفاة إثر الزلزال الذي ضرب كرمانشاه

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

كرمانشاه إهتزت 161 مرة منذ البارحة

كرمانشاه إهتزت 161 مرة منذ البارحة

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 729 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 729 مصابا

علي الشركات الاوروبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة في ايران

ناشط اقتصادي بريطاني :

علي الشركات الاوروبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة في ايران

لاريجاني: نآمل ان نشهد تعزيز التلاحم والاخوة بين الامة الاسلامية

في تهنئته لرؤساء البرلمانات الاسلامية

لاريجاني: نآمل ان نشهد تعزيز التلاحم والاخوة بين الامة الاسلامية

لم يتم الإعلان عن حالات وفاة إثر الزلزال الذي ضرب كرمانشاه

مساعد منظمة الهلال الأحمر:

لم يتم الإعلان عن حالات وفاة إثر الزلزال الذي ضرب كرمانشاه

موضوعات مرتبط