محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

كرمانشاه/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن محافظ كرمانشاه (غرب) 'هوشنك بازوند' عن مغادرة 634 مصابا المستشفيات بعد تلقيم العلاج جراء الزلزال الذي ضرب مدنا في المحافظة.

واضاف بازوند ان هناك عددا قليلا من المصابين لازالوا في المستشفيات وان حالتهم مستقرة مبينا انه تم وصل الماء والكهرباء والغاز في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المدن في المحافظة.
وقد ضرب زلزالا بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غربي ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 كم من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخر.
واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي ايران.
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634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

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