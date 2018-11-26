634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

واضاف بازوند ان هناك عددا قليلا من المصابين لازالوا في المستشفيات وان حالتهم مستقرة مبينا انه تم وصل الماء والكهرباء والغاز في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المدن في المحافظة.

وقد ضرب زلزالا بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غربي ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 كم من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخر.

واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي ايران.

انتهي**م م** 1837

