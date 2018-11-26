الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر تدين 'بقوة' الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي'.

وأوضح بن علي الشريف أن ' الجزائر اطلعت علي عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة السعودية حول اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي، مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم'، مضيفا أن 'الجزائر سجلت النتائج التي توصلت اليها العدالة السعودية حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها و بتنفيذها'.

وأكد بن علي الشريف أن 'الجزائر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوة وتعاون متينة وتتقاسم معها مصيرا مشتركا، تعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء علي هذا الاغتيال' علي حد وصفه .

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