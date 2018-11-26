الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

الجزائر / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا-أدانت الجزائر، الأحد، علي لسان خارجيتها، إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفة الجريمة بالمريعة.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر تدين 'بقوة' الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي'.
وأوضح بن علي الشريف أن ' الجزائر اطلعت علي عناصر التحقيق الذي تقوم به العدالة السعودية حول اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي، مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية يوم 16 تشرين الثاني / نوفمبر المنصرم'، مضيفا أن 'الجزائر سجلت النتائج التي توصلت اليها العدالة السعودية حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها و بتنفيذها'.
وأكد بن علي الشريف أن 'الجزائر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوة وتعاون متينة وتتقاسم معها مصيرا مشتركا، تعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء علي هذا الاغتيال' علي حد وصفه .
انتهي **472**2041** 1837



برچسب ها

سياسي

الجزائر

جمال خاشقجي

إدانة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

المختص فی الإعلام الدینی الدكتور محمد بغداد لـ إرنا

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

موضوعات مرتبط