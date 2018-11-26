زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

و اعلن مركز رصد الزلازل التابع لموسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 30 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي في عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.

ووقع الزلزال علي بعد 27كيلومترا من مدينة كيلان غرب و 31كيلومترا عن مدينة قصر شيرين و سربل ذهاب ولم ترد لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة جراء الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 6,4 درجات علي مقياس ريختر ضرب مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب (غرب).

وكان زلزال مدمر بقوة 7.3 درجات علي ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الف اخر.

واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.

انتهي **1110** 1837

