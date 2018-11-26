زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

طهران/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين مدينة كيلان غرب في محافظة كرمانشاه (غرب).

و اعلن مركز رصد الزلازل التابع لموسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 30 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي في عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.
ووقع الزلزال علي بعد 27كيلومترا من مدينة كيلان غرب و 31كيلومترا عن مدينة قصر شيرين و سربل ذهاب ولم ترد لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة جراء الزلزال.
يذكر ان زلزالا بقوة 6,4 درجات علي مقياس ريختر ضرب مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب (غرب).
وكان زلزال مدمر بقوة 7.3 درجات علي ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الف اخر.
واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.
انتهي **1110** 1837



برچسب ها

اجتماعي

زلزال

كيلان غرب

كرمانشاه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

الجزائر تدين اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

زلزال بقوة 4.5 درجات علي مقياس ريختر يضرب كيلان غرب

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

المختص فی الإعلام الدینی الدكتور محمد بغداد لـ إرنا

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

موضوعات مرتبط