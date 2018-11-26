في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني ان احدث احصائية واردة تشير الي اصابة 548 شخصا في زلزال سربل ذهاب.

وقال مرتضي سليمي في نصريح ادلي به لمراسل 'ارنا' فجر اليوم الاثنين بان هذه الاحصاية هي لغاية الساعة الواحدة و 15 دقيقة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة و 45 دقيقة من مساء الاحد بتوقيت غرينتش).
واضاف، انه تم منذ وقوع الزلزال لغاية الان ارسال 6 فرق تقييم و 9 فرق بمعية كلاب بحث وانقاذ و 10 فرق للتدخل السريع و 23 فريقا لازالة الانقاض و 20 فريقا للاسكان وفريقين للعلاج الطارئ الي المناطق المنكوبة.
ولفت سليمي كذلك الي ارسال كميات من المواد الغذائية المعلبة والرز والخيم والاغطية وسائر المستلزمات الضرورية الي منطقة الزلزال.
وقد ضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.
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في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

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