ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

وكان نائب الامین العام لحزب الله الشیخ نعیم قاسم، فی مقدمة الضیوف الذین وضعوا اكالیل من الزهور علي الضریح الشریف ومن ثم قراوا سورة الفاتحة علي الروح الطاهرة للامام الخمینی الراحل (رض).

وفی المراسم القي الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة آیة الله محسن اراكی كلمة فی الحضور اشار فیها الي مشاركة 350 ضیفا اجنبیا من 81 دولة فی المؤتمر الدولی الـ 32 للوحدة الاسلامیة الذی اقیم هذا العام تحت شعار 'القدس؛ محور وحدة الامة'.

وقال آیة الله اراكی، ان النخب المسلمة بمشاركتها فی هذا المؤتمر اثبتت بان نهج واهداف الامام الخمینی (رض) مازالت حیة بین الامة الاسلامیة كما فی الماضی.

انتهي ** 2342

