ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

طهران / 26 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
زار الضیوف المشاركون فی المؤتمر الدولی للوحدة الاسلامیة مساء الاحد مرقد الامام الخمینی الراحل (رض) جنوب العاصمة طهران.

وكان نائب الامین العام لحزب الله الشیخ نعیم قاسم، فی مقدمة الضیوف الذین وضعوا اكالیل من الزهور علي الضریح الشریف ومن ثم قراوا سورة الفاتحة علي الروح الطاهرة للامام الخمینی الراحل (رض).
وفی المراسم القي الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة آیة الله محسن اراكی كلمة فی الحضور اشار فیها الي مشاركة 350 ضیفا اجنبیا من 81 دولة فی المؤتمر الدولی الـ 32 للوحدة الاسلامیة الذی اقیم هذا العام تحت شعار 'القدس؛ محور وحدة الامة'.
وقال آیة الله اراكی، ان النخب المسلمة بمشاركتها فی هذا المؤتمر اثبتت بان نهج واهداف الامام الخمینی (رض) مازالت حیة بین الامة الاسلامیة كما فی الماضی.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ضیوف

مؤتمر الوحدة

مرقد الامام

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

المختص فی الإعلام الدینی الدكتور محمد بغداد لـ إرنا

الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 513 شخصا

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 513 شخصا

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

موضوعات مرتبط