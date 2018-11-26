الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة الضعف والهزیمة

وأكد محمد بغداد، فی حوار مع مراسل إرنا بالجزائر أن الجزائر بطبعها 'تسعي دائما للم الشمل واعتماد الحوار والدفاع عن القضایا العادلة فی العالم، وفی مقدمتها فلسطین'، مضیفا أنها تشارك فی المؤتمر 'بكل جدیة وصدق لتساعد مع غیرها فی توفیر الأرضیة المناسبة لقیام تقارب بین المسلمین'.

ویري الدكتور محمد بغداد صاحب كتاب 'صناعة الرسالة فی الإعلام الدینی' أن 'الفرقة والصدام والصراعات هی مقدمة للضعف والهزیمة'، غیر أن أهم ما یزید من استمرار الكیان الصهیونی فی غطرسته وجرائمه 'هو حالة التخلف الكبیرة التی تتخبط فیها الأمة الإسلامیة'، مؤكدا أن 'التخلف یشكل الأرضیة الخصبة للصراعات والحروب، وما ینتج عنه من أمراض وكوارث خطیرة'.

وبحسب الدكتور بغداد، فإن 'المشكلة لا تكمن فی وجود مذاهب، لأن هذه الأخیرة من ناحیة المبدأ حالة صحیة تؤكد حركة الإبداع والتفكیر'، مشیرا إلي أن ذلك كان فی عصور سابقة مساعدا علي التطور والتحضر، لكن الأزمة تكمن فی الذهنیات المتخلفة والنفسیات المریضة التی تتعامل مع موضوع المذاهب'.

وأضاف الدكتور بغداد أن محاولات التقریب، كثیرة، ورغم فشلها فإنها خطوة علي الطریق'، معتقدا أن السبب الرئیس فی فشلها 'أن هذه الجهود تصورت أن المشكلة فی تعدد المذاهب، وتجاهلت الجهل والتخلف وضعف المستویات النفسیة وتضعضع البنیات الاجتماعیة'

فی هذا السیاق، أشار محمد بغداد إلي أن 'أكبر المجاعات عندنا نحن المسلمین، وأكثر الأوبئة فینا، وأكبر مساحات الفقر فینا'، داعیا إلي ضرورة أن تتجه الجهود الراغبة فی التقریب بین المذاهب إلي إصلاح هذه الوضعیات المختلة فینا'.

كما أشار محمد بغداد إلي ما یجری من اعتداء دول إسلامیة علي دول إسلامیة أخري، وحصار دول إسلامیة لدول إسلامیة أخري، معتبرا أن هذه الأمور، وأمور أخري أكثر سوءا هی 'محصلة ونتیجة طبیعیة لحالة الانحطاط الفكری والخلقی، وضعف التمسك بالإسلام'، معتبرا أن هذا الواقع 'یعید الأذهان إلي زمن الطوائف الذی نعیش حالته الثانیة فی هذه الایام'.

وعن مسؤولیة النخب فی الأمة الإسلامیة فی هذا الواقع المریر، قال الدكتور محمد بغداد إن 'الشعوب تساند وتدعم المشاریع الناجحة وتقف إلي جانب القیادات والنخب الفاعلة التی تساعدها فی الانخراط فی التاریخ وما نعیشه من وضعیات البؤس والانحطاط نتیجة لتخلي الشعوب عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمفهوم الحضاری والوقوف فی وجه الاستكبار والهیمنة وتخلي النخب عن واجبها القیادی'.

وبلغة المتفائل، خلص الدكتور محمد بغداد إلي أن 'الوحدة حاصلة بین المسلمین، وقائمة قریبا جدا'، مشیرا إلي أن أهم مؤشرات ذلك هو 'الحد الاقصي الذی بلغته أمتنا من الضعف والتخلف والانحطاط وقانون الكون وحكمة التاریخ تجعل من امكانیة القیام وشیكة'، لأن فی رأیه 'العام لما بلغ اقصي درجات الظلمة جاءت بعثة محمد (ص) 'یخرجهم من الظلمات الي النور'.

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