الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

وقال الامیرال خانزادی فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' الاحد، انه سیتم تدشین مدمرات 'سهند' و'دنا' و'دماوند' المطورة حتي نهایة العام (الایرانی) الجاری (ینتهی فی 20 اذار/مارس).

واضاف، ان المدمرتین 'سهند' و'دنا' ستنضمان لاسطول الجنوب فیما ستنضم المدمرة 'دماوند' لاسطول الشمال.

وقال الامیرال خانزادی بان المدمرة 'سهند' سیتم ضمنها لاسطول الجنوب وتدشینها یوم الثلاثاء الجاری لمناسبة یوم القوة البحریة.

واوضح بان المدمرة 'سهند' هی من فئة 'جماران' لكنها اكبر منها واكثر تطورا واضاف، ان المدمرة 'سهند' قادرة علي نقل المروحیات المضادة للالغام وبامكانها الابحار لمسافة ابعد من المدمرة 'جماران'.

واشار قائد القوة البحریة الایرانیة الي انه وبعد فترة قصیرة من انضمام 'سهند' ستنضم المدمرة 'دماوند' الي اسطول الشمال فی بحر قزوین، وقال، انه فضلا عن تصلیح هذه المدمرة فقد تم اجراء تغییرات اساسیة علیها.

وكانت المدمرة 'دماوند' قد تعرضت لحادث اثر اصطدامها بكاسر الامواج حین دخولها الي میناء انزلی شمال البلاد فی العام الماضی.

ونوه الامیرال خانزادی، الي انه بعد ذلك سیتم تدشین المدمرة 'دنا' وضمها الي اسطول الجنوب واضاف، انه تم انجاز 80 بالمائة من عملیات تصنیع المدمرة 'دنا' وهی الان فی مرحلة التسلیح والتجهیز.

وصرح قائد البحریة الایرانیة بان ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی مجال تصنیع الغواصات وقال، انه وبعد فترة قصیرة من انضمام 'سهند' للاسطول البحری سیتم تدشین جیل جدید من الغواصات باسم 'فاتح'.

واكد بان هذه الغواصة وطنیة الصنع تماما وهی تمضی الان اخر مراحل اختبارها وستذهل الاعداء من حیث التكنولوجیا المتطورة والوطنیة المزودة بها.

واشار الي ان ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی تصنیع المعدات واضاف، ان هذا الامر مؤشر لعدم تاثیر الحظر واننا جعلناه تحت اقدمنا.

انتهي ** 2342

