العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

بغداد/26 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت عددا من المحافظات العراقية وتسببت بوقوع خسائر بشرية واضرار مادية كبيرة، خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف بدر، في بيان مقتضب، إن 'آخر حصيلة لضحايا الظروف الجوية من الأمطار والسيول في المحافظات بلغت 21 من الوفيات و180 مصابا'.
واضافت، ان 'عدد الوفيات بلغ في محافظة واسط 11 شخصاً، وفي محافظة صلاح الدين بلغ ٥ وفيات، فيما بلغ في ذي قار حالتين وفاة، والبصرة ٢ كذلك وفي محافظة ميسان حالة وفاة واحدة'.
وأسفرت الامطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مناطق عديدة من العراق عن مصرع واصابة اشخاص وإلحاق أضرار مادية بالغة حيث دمرت الالاف من المنازل والحقت اضرارا جسيمة بالمزارع والماشية في واحدة من اسوأ الحوادث التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقررت ثلاث محافظات، هي ديالي (شرق) وواسط والديوانية (جنوب)، تعطيل الدوام الرسمي، الاحد، جراء الأحوال الجوية السيئة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لإغاثة المناطق التي اجتاحتها السيول وإنقاذ المحاصرين.
وأعلنت الحكومة إجراءات طارئة جراء السيول منها إستنفار الحكومات المحلية والوزارات والجهد العسكري كل طاقاتها لانقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والاغطية والخيم وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، اضافة الي اصلاح وفتح الطرق المتضررة.
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العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

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