ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 387 شخصا

وقال مرادي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' ان غالبية المصابين قد تمت معالجتهم ميدانيا ولم تصل اي تقارير بوقوع قتلي جراء الزلزال.

واوضح بان غالبية المصابين هم من مدينة سربل ذهاب وعددهم 199 شخصا ومن ثم في قصر شيرين 88 وكيلان غرب 84 وروانسر 10 ودالاهو 6 .

وقد ضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

انتهي ** 2342

