رئيس الوزراء العراقي يؤكد علي رصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له، إن 'الاجتماع ناقش المواضيع المطروحة علي جدول الاعمال وفي مقدمتها الاوضاع الامنية في جميع المحافظات والاطمئنان علي سلامة الخطط والاجراءات التي تتخذها القوات الامنية لحماية وضبط الحدود وضمان سير حياة المواطنين بشكل طبيعي، وبحث المجلس واقع العقود الزراعية وسلامتها امنيا من جميع الجوانب بما يمنع تأخير المتعاقدين ووفق الاصول ويسهم في نجاح استثمار الاراضي الزراعية في جميع المحافظات ، اضافة الي دراسة مهام مديرية الحماية الشخصية ، وعدد من القضايا الأمنية والادارية والقانونية'.

واضاف البيان ان 'عبد المهدي أكد علي اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الامنية لرصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش'.

وشدد علي 'اهمية تعزيز العلاقة الودية وحالة التعاون السائدة بين قواتنا الامنية والمواطنين، والعمل الجاد لتسريع جهود الاعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، وبالأخص في محافظة نينوي'.

واشار بيان المكتب الاعلامي لعبدالمهدي الي أن 'المجلس اتخذ عددا من القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الملفات التي تمت مناقشتها، كما أقر الاستراتيجية الوطنية للأمن الكيميائي في العراق'.

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