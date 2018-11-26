هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية

واستمرت الهزة القوية في بغداد نحو دقيقة، فيما شعر بها السكان في المناطق الشمالية وتحديدًا محافظات السليمانية واربيل ودهوك وكركوك وصلاح الدين وديالي، حيث بلغت قوتها 6 درجات علي مقياس رختر في كلار.

وذكر الاهالي في محافظات، النجف، كربلاء، واسط، الديوانية، المثني، والانبار أن محافظاتهم تأثرت بالهزة الأرضية أيضا، ولم تذكر تفاصيل أكثر عن قوة الهزة أو وقوع أضرار.

فيما اعلن مركز المسح الجيولوجي العراقي، أن الزلزال الذي ضرب العراق تبلغ شدته 6.3 علي مقياس ريختر.

وقال المركز في بيان مقتضب إن 'الزلزال الذي ضرب العراق تبلغ شدته 6,3 علي مقياس ريختر'، مبينا ان 'مركزه إيران'.

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