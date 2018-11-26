قوات الحرس الثوری بادرت الي اغاثة منكوبی زلزال كرمانشاه

طهران / 26 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اعلن المتحدث باسم قوات الحرس الثوری العمید رمضان شریف بان وحدات الحرس المتواجدة فی المنطقة بادرت الي اغاثة منكوبی زلزال كرمانشاه غرب ایران.

وقال العمید شریف فی تصریح لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' مساء الاحد، انه وفقا للتقییمات التی اجریت لم یسفر الزلزال عن اضرار كبیرة الا القلق لدي المواطنین یعود الي استعادة الذكري المرة لزلزال العام الماضی.
واوضح بان وحدات الحرس الثوری المتواجدة فی محاظة كرمانشاه تمتلك الامكانیة والقدرة اللازمة لاغاثة المنكوبین ولم یصلنا ای طلب لارسال قوات اضافیة الي المحافظة.
وصرح بان قوات الحرس الثوری تملك الجهوزیة اللازمة فی مجال الصحة والعلاج وكذلك فی مجال الاغاثة.
وكانت قوات الجیش قد اعلنت قبل ذلك انتشارها فی المنطقة للقیام بعملیات الاغاثة وكذلك توفیر الامن فی مدینتی سربل ذهاب وقصرشیرین.
وقد ضربت هزة ارضیة بقوة 6.4 درجة علی مقیاس ریختر مساء الاحد ضواحی مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).
ووقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ریختر ضرب غرب كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی /نوفمبر العام الماضی علی بعد 11 كم من مدینة ازكلة ما ادی الی مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.
واسفر الزلزال عن تدمیر نحو 100 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی 10 مدن و 1930 قریة بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ایران.
انتهی ** 2342



برچسب ها

اجتماعی

الحرس الثوری

مساعدة

منکوبی الزلزال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قوات الحرس الثوری بادرت الي اغاثة منكوبی زلزال كرمانشاه

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

مسؤولة أممية: 250 الفا الي مليون مفقود في العراق

مسؤولة أممية: 250 الفا الي مليون مفقود في العراق

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 387 شخصا

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 387 شخصا

رئيس الوزراء العراقي يؤكد علي رصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش

رئيس الوزراء العراقي يؤكد علي رصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش

هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية

هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية

موضوعات مرتبط