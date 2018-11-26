قوات الحرس الثوری بادرت الي اغاثة منكوبی زلزال كرمانشاه

وقال العمید شریف فی تصریح لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' مساء الاحد، انه وفقا للتقییمات التی اجریت لم یسفر الزلزال عن اضرار كبیرة الا القلق لدي المواطنین یعود الي استعادة الذكري المرة لزلزال العام الماضی.

واوضح بان وحدات الحرس الثوری المتواجدة فی محاظة كرمانشاه تمتلك الامكانیة والقدرة اللازمة لاغاثة المنكوبین ولم یصلنا ای طلب لارسال قوات اضافیة الي المحافظة.

وصرح بان قوات الحرس الثوری تملك الجهوزیة اللازمة فی مجال الصحة والعلاج وكذلك فی مجال الاغاثة.

وكانت قوات الجیش قد اعلنت قبل ذلك انتشارها فی المنطقة للقیام بعملیات الاغاثة وكذلك توفیر الامن فی مدینتی سربل ذهاب وقصرشیرین.

وقد ضربت هزة ارضیة بقوة 6.4 درجة علی مقیاس ریختر مساء الاحد ضواحی مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).

ووقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ریختر ضرب غرب كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی /نوفمبر العام الماضی علی بعد 11 كم من مدینة ازكلة ما ادی الی مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.

واسفر الزلزال عن تدمیر نحو 100 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی 10 مدن و 1930 قریة بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ایران.

انتهی ** 2342

