الهلال الاحمر : 140 مصابا فی زلزال سربل ذهاب نقلوا الي المراكز العلاجیة

وفی تصریح لمراسل 'ارنا'، اعلن سلیمی عن ایفاد 36 فریقا للتقییم والاغاثة الي مناطق الزلزال حتي الان؛ مبینا ان نظرا لتقریر فرق التقییم والمسؤولین المحلیین فقد خلف الزلزال اضرارا بسیطة فی المناطق المنكوبة.

وضربت هزة ارضیة بقوة 6.4 درجة علی مقیاس ریختر مساء الیوم الاحد ضواحی مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الیوم الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).

ووقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

انتهی ** ح ع

