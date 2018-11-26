الهلال الاحمر : 140 مصابا فی زلزال سربل ذهاب نقلوا الي المراكز العلاجیة

طهران / 26 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال رئیس قسم الانقاذ والاغاثة بجمعیة الهلال الاحمر الایرانیة 'مرتضي سلیمی' ان 140 مصابا اثر الزلزال الذی ضرب مساء الیوم الاحد مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه (غرب)، تم نقلهم الي المراكز العلاجیة.

وفی تصریح لمراسل 'ارنا'، اعلن سلیمی عن ایفاد 36 فریقا للتقییم والاغاثة الي مناطق الزلزال حتي الان؛ مبینا ان نظرا لتقریر فرق التقییم والمسؤولین المحلیین فقد خلف الزلزال اضرارا بسیطة فی المناطق المنكوبة.
وضربت هزة ارضیة بقوة 6.4 درجة علی مقیاس ریختر مساء الیوم الاحد ضواحی مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الیوم الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).
ووقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
انتهی ** ح ع



برچسب ها

اجتماعی

الهلال الاحمر

زلزال سربل ذهاب

140 مصابا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهلال الاحمر : 140 مصابا فی زلزال سربل ذهاب نقلوا الي المراكز العلاجیة

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

العراق: وفاة 21 شخصا واصابة 180 اخرين بسبب الامطار الغزيرة والسيول

مسؤولة أممية: 250 الفا الي مليون مفقود في العراق

مسؤولة أممية: 250 الفا الي مليون مفقود في العراق

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 387 شخصا

ارتفاع حصيلة اصابات زلزال كرمانشاه الي 387 شخصا

رئيس الوزراء العراقي يؤكد علي رصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش

رئيس الوزراء العراقي يؤكد علي رصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش

هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية

هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية

موضوعات مرتبط