وزير الداخلية يوعز باتخاذ اجراءات عاجلة لاغاثة المنكوبين في حادث الزلزال غربي البلاد

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اوعز وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الي رئيس مؤسسة الطوارئ الايرانية باتخاذ اجراءات عاجلة وحشد كافة الدوائر والمؤسسات الاغاثية لتقديم المساعدات الي المنكوبين في الهزة الارضية التي ضربت مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب (بمحافظة كرمانشاه – غرب).

كما امر وزير الداخلية المسؤولين في المحافظات المجاورة بتجنيد كافة الطاقات والامكانيات واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوجه الي المناطق المنكوبة، في حال اقتضت الضرورة علي ذلك.
وضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
واسفر الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.
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وزير الداخلية يوعز باتخاذ اجراءات عاجلة لاغاثة المنكوبين في حادث الزلزال غربي البلاد

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