محافظ كرمانشاه : زلزال سربل ذهاب اسفر عن 120 مصابا حتي الان

كرمانشاه / 25 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال محافظ كرمانشاه (شمال غرب)، 'هوشنك بازوند' ان الهزة الارضية بقوة 6,4 درجات علي مقياس ريختر التي ضربت مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه، اسفرت حتي الان عن 120 مصابا.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اكد بازوند ان اكثر المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات؛ مضيفا ان هذا الحادث لم يؤد الي اية وفيات.
واوضح، ان هذه الهزة الارضية اسفرت عن 50 مصابا في كل من مدينتي سربل ذهاب، وكيلانغرب، كما اصيب 20 شخصا في مدينة قصرشيرين (بمحافظة كرمانشاه).
واكد محافظ كرمانشاه ان فرق الانقاذ والاغاثة تواصل خدماتها في جميع المناطق التي تعرضت للزلزال.
وفيما اشار الي عدم تحديد نسبة الاضرار في المنازل اثر هذا الحادث، قال بازوند انه وفقا للتقارير الواردة في هذا الخصوص يبدو أن الاضرار ليست بليغة للغاية.
وخلص الي القول، ان فرق التقييم تقوم حاليا بمهامها لمحاسبة الاضرار التي تعرضت لها مناطق الزلزال.
وضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
و وقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
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محافظ كرمانشاه : زلزال سربل ذهاب اسفر عن 120 مصابا حتي الان

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