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الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

كرمانشاه / 25 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – اعلنت دائرة العلاقات العامة فی محافظة كرمانشاه (شمال غرب)، انه بعد الهزة الارضیة بقوة 6,4 درجات علي مقیال ریختر التی ضربت مساء الیوم الاحد ضواحی فی مدینة سربل ذهاب (غرب)، فقد راجع عدد من المصابین المستشفیات، لكنه لم ترد حتي الان ایة تقاریر بشأن وفیات اثر هذا الحادث.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم بجهود المسؤولین اعادة التیار الكهربائی الي مدینة قصر شیرین (بمحافظة كرمانشاه) وایضا اعادة التیار الي اكثر من نصف المنازل فی مدینة سربل ذهاب.
وفی سیاق متصل، اعلن مدیر عام جمعیة الهلال الاحمر فی محافظة كرماشناه 'ارش لهونی' عن ایفاد 12 فریق تقییم الي مناطق وقوع الهزة الارضیة .
وفی تصریح لمراسل ارنا مساء الیوم الاحد، قال لهونی ان فرق التقییم تقوم حالیا بمحاسبة الخسائر الناجمة عن الهزة الارضیة بقوة 6’4 ریختر فی سربل ذهاب؛ مؤكدا انه لم ترد عن هذه الفرق ای تقایر بشأن وضوع اضرارحتي الان.
وضربت هزة ارضیة بقوة 6.4 درجة علی مقیاس ریختر مساء الیوم الاحد ضواحی مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الیوم الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).
و وقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
وفضلا عن اهالی محافافظة اذربایجان الغربیة، شعر اهالی المحافظات الشرقیة وكردستان (جنوب غرب) وعدد من المحافظات العراقیة بمافیها بغداد، بهذه الهزة الارضیة.
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الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

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