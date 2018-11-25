مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

وفي تصريح ليل اليوم الاحد لمراسل ارنا، اوضح جعفري انه نظرا لشدة وعمق هذه الهزة الارضية، فقد شعر بها اهالي جميع المحافظات الغربية للبلاد؛ داعيا الجميع الي التزام الهدوء واتباع تعليات السلامة والامان، ومؤكدا في الوقت نفسه انه لا شيء يدعو الي القلق.

وضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

و وقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

وفضلا عن اهالي محافافظة اذربايجان الغربية، شعر اهالي المحافظات الشرقية وكردستان (جنوب غرب) وعدد من المحافظات العراقية بمافيها بغداد، بهذه الهزة الارضية.

انتهي ** ح ع

