مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

ارومية / 25 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مدير عام دائرة الطوارئ في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، امير عباس جعفري، انه وفق التقارير الواردة بشان الهزة الارضية التي ضربت المحافظة بقوة 6,4 درجات علي مقياس ريختر، فإنه لم تسجل اية خسائر ناجمة عن هذا الحادث حتي الان في محافظة اذربايجان الغربية.

وفي تصريح ليل اليوم الاحد لمراسل ارنا، اوضح جعفري انه نظرا لشدة وعمق هذه الهزة الارضية، فقد شعر بها اهالي جميع المحافظات الغربية للبلاد؛ داعيا الجميع الي التزام الهدوء واتباع تعليات السلامة والامان، ومؤكدا في الوقت نفسه انه لا شيء يدعو الي القلق.
وضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
و وقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
وفضلا عن اهالي محافافظة اذربايجان الغربية، شعر اهالي المحافظات الشرقية وكردستان (جنوب غرب) وعدد من المحافظات العراقية بمافيها بغداد، بهذه الهزة الارضية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اجتماعي

هزة ارضية

كرمانشاه

اذربايجان الغربية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

معظم المشاهدات

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

أحدث الأخبار

الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

مصدر مسؤول :

الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

`بديدة` مشهد يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز

'بديدة' مشهد يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز

موضوعات مرتبط