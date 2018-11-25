هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الیوم الاحد بالتوقیت المحلی (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).

ووقعت الهزة الارضیة فی عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ریختر ضرب غرب كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی /نوفمبر العام الماضی علي بعد 11 كم من مدینة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.

واسفر الزلزال عن تدمیر نحو 100 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی 10 مدن و 1930 قریة بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ایران.

انتهي ** 2342

