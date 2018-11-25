هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا-
ضربت هزة ارضية مناطق غرب ايران مساء اليوم الاحد.

وافادت التقارير بان الهزة الارضية ضربت كرمانشاه وايلام وسنندج غرب ايران اضافة الي شرق العراق والعاصمة بغداد.
واضافت التقارير بان التوابع الزلزالية تتكرر ولكن لم تصل اي انباء عن قوة الهزة الارضية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

هزة ارضية

غرب ايران

كرمانشاه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

معظم المشاهدات

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

أحدث الأخبار

الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

مصدر مسؤول :

الهزة الارضیة لیل الاحد لم تسفر عن خسائر فی الارواح حتي الان

مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

مسؤول : الهزة الارضية في كرمانشاه لم تخلف اضرارا في اذربايجان الغربية حتي الان

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

`بديدة` مشهد يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز

'بديدة' مشهد يواصل صدارته للدوري الايراني الممتاز

موضوعات مرتبط