هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

وافادت التقارير بان الهزة الارضية ضربت كرمانشاه وايلام وسنندج غرب ايران اضافة الي شرق العراق والعاصمة بغداد.

واضافت التقارير بان التوابع الزلزالية تتكرر ولكن لم تصل اي انباء عن قوة الهزة الارضية.

انتهي ** 2342

