هزة ارضية تضرب مناطق غرب ايران

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا-ضربت هزة ارضية مناطق غرب ايران مساء اليوم الاحد.
وافادت التقارير بان الهزة الارضية ضربت كرمانشاه وايلام وسنندج غرب ايران اضافة الي شرق العراق والعاصمة بغداد.واضافت التقارير بان التوابع الزلزالية تتكرر ولكن لم تصل اي انباء عن قوة الهزة الارضية.انتهي ** 2342
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