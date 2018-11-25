وزیر النفط الایرانی:

شركة صینیة حلت بدلا عن 'توتال' فی 'بارس الجنوبی'

طهران / 25 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اعلن وزیر النفط الایرانی بیجن نامدار زنكنة بان شركة 'سی ان بی سی' الصینیة حلت بدلا عن شركة 'توتال' فی مشروع تطویر المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبی' الواقع جنوب ایران.

واشار زنكنة الي ان الشركة الصینیة لم تبدا عملها بعد وقال، انه ینبغی ان نتباحث مع شركة 'سی ان بی سی' الصینیة لیتم تحدید موعد بدءها الانشطة العملانیة والتنفیذیة.
وقبل اكثر من عام تم توقیع الاتفاقیة الخاصة بتطویر المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبی' بین شركات 'توتال' الفرنسیة بحصة 50.1 بالمائة و'سی ان بی سی' الصینیة بحصة 30 بالمائة و'بتروبارس' الایرانیة بحصة 19.9 بالمائة، الا ان شركة 'توتال' وبعد خروج امیركا من الاتفاق النووی اعلنت بانها سستترك المشروع ان لم تحصل علي اعفاء من امیركا.
ومنحت ایران شركة 'توتال' فرصة شهرین للحصول علي ترخیص من امیركا الا ان هذه الشركة اعلنت اخیرا بان امیركا لم توافق علي منحها اعفاء وبالتالی تركت المشروع.
وبالطبع فان شركة 'سی ان بی سی' لن تعلن رسمیا استعدادها لاستحواذ حصة 'توتال' ولكن بناء علي الاتفاقیة فان ایا من اصحاب الاسهم یمكنه بیع حصته للاخر.
وحلول الشركة الصینیة بدل الفرنسیة یعنی انها اصبحت الان تمتلك حصة 80.1 بالمائة فی الاتفاقیة وبناء علیه ینبغی علیها وضع استثمارات بقیمة نحو 4 ملیارات دولار فی مشروع تطویر المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبی' للغاز.
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