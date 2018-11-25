ظريف: اين هو الغرب ليدين الهجوم الكيمياوي للارهابيين علي حلب

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب ظريف اليوم الاحد متسائلا: اين هو الغرب ليدين الهجوم الكيمياوي علي حلب؟.

واضاف: ان نهج الغرب مبني علي ادانة الهجمات الكيمياوية عندما تدعي المزاعم بان عدوه قام باستخدامه لا عندما يستخدمه حليف له.

وتابع: حينما استخدم صدام السلاح الكيمياوي ضد ايران اغمضت العيون ازاء هذه القضية ولكن عندما تحول صدام الي عدو للغرب اشعلوا الحرب من اجل القضاء علي السلاح الكيمياوي!.

يذكر ان المجموعات الارهابية المسلحة قامت يوم امس 24 تشرين الثاني 2018 بالاعتداء بالغازات السامة علي الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب حيث استهدفت أحياء الخالدية والحمدانية والشهباء وشارع النيل وجمعية الزهراء بمدينة حلب بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور ما أدي إلي إصابة 107 من المدنيين بحالات اختناق وتسمم شديدة الخطورة معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة.

انتهي ** 2342

