مشروع لتاسيس وحدات التعبئة للاقليات الدينية في طهران

وفي كلمته اليوم الاحد خلال الاجتماع الكبير لقادة التعبئة في فيلق 'محمد رسول الله (ص)' والذي اقيم في مرقد 'الامام الخميني (رض)' جنوب العاصمة طهران، اشار العميد يزدي الي ان هنالك شهداء من مختلف الاديان التوحيدية سقطوا خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، وقال، ان وحدات التعبئة للاقليات الدينية بهويتها الايرانية يمكنها في المراحل الحساسة ان تكون مفيدة جدا في صون وحدة اراضي البلاد والدفاع عن النظام والثورة.

واضاف، ان الشعب الايراني العظيم بكل طوائفه واديانه مستعد للتضحية من اجل رفعة البلاد وبناء عليه فان تاسيس وحدات التعبئة للاقاليات الدينية يمكنه ان يشكل خطوة مؤثرة في مسار الاستفادة من طاقات اتباع الاديان التوحيدية المختلفة في طهران.

انتهي ** 2342

