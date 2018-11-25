شباب الدول الاسلامية هزموا التكفيريين استلهاما من الفكر التعبوي

وفي كلمته اليوم الاحد بطهران خلال الاجتماع الكبير لقادة التعبئة في فيلق 'محمد رسول الله (ص)' التابع للحرس الثوري، قال العميد سلامي، ان شباب الدول الاسلامية ومنها فلسطين وسوريا والعراق واليمن وباستلهامهم من قواتنا التعبوية البطلة خلال اعوام الدفاع المقدس الثمانية (1980-1988)، قد تمكنوا من دحر الارهابيين والتكفيريين واحباط مؤامرات الكيان الصهيوني واميركا وآل سعود.

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري وجود الروح التعبوية بانها سر بقاء وعزة وكرامة وخلود الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان كان الخيار العسكري ليس مطروحا اليوم علي طاولة اعداء الجمهورية الاسلامية فذلك يعود لوجود التعبويين المضحين في البلاد.

واعتبر ان الاعداء يائسون من دحر الجمهورية الاسلامية عسكريا واضاف، ان الاعداء يستهدفون ايران اليوم اقتصاديا ولكن عليهم ان يعلموا بانها ومثلما تحولت الي واحدة من اقوي القدرات العسكرية في المنطقة والعالم في ضوء خبرات الدفاع المقدس فان الامر سيكون كذلك في مجال الاقتصاد ايضا.

انتهي ** 2342

