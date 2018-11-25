ديون ايران الخارجية انخفضت بنسبة 9 بالمائة

طهران / 25 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اعلن البنك المركزي الايراني بان ديون ايران الخارجية انخفضت بنسبة نحو 9 بالمائة خلال الشهر السادس الايراني (23 اب-22 ايلول) مقارنة مع الشهر الاول (21 اذار-20 نيسان).

ووفقا لاحصائية صادرة عن البنك المركزي الايراني فقد بلغت ديون ايران خلال الشهر السادس 10 مليارات و 317 مليون دولار منها 6 مليارات و 853 مليون دولار ديون متوسطة وبعيدة الاجل و 3 مليارات و 464 مليون دولار ديون قصيرة الاجل.
وحسب الاحصائية فقد بلغت ديون ايران الخارجية في نهاية الشهر الاول من العام الجاري 11 مليارا و 305 ملايين دولار.
وبناء عليه فان حجم الديون الخارجية نسبة الي اجمالي الانتاج المحلي يبلغ نحو 2.5 بالمائة وهو ما يعد رقما ضئيلا، حيث تعد ايران من الدول ذات الديون الخارجية القليلة في العالم.
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ديون ايران الخارجية انخفضت بنسبة 9 بالمائة

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