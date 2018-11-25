عراقجي: غدا...حدثان مهمان في العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي

وجاء في تغريدة كتها عراقجي اليوم الاحد، انه وفي ذروة الحظر والضغوط الاميركية، ستشهد بروكسل غدا الاثنين حدثين مهمين في العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي.

واضاف، ان الحدثين المهمين هما 'الندوة الثالثة للتعاون النووي السلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي' بحضور صالحي (مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية) و'الجولة الرابعة للمحادثات السياسية رفيعة المستوي بين ايران والاتحاد الاوروبي' بحضري انا والسيدة شميت (مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي).

وتوجه مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم الاحد الي العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتاتي زيارة صالحي الي بروكسل للمشاركة في الندوة العليا الثالثة للتعاون النووي السلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي يومي الاثنين والثلاثاء.

وتعد هذه الندوة الاولي من نوعها للتعاون النووي السلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي واستئناف الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران.

ومن المقرر ان يتحدث في هذه الندوة ايضا كل من مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

انتهي ** 2342

