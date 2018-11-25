السفير الايراني ببغداد يعزي بمصرع عدد من العراقيين في السيول الاخيرة

وفي رسالة وجهها اليوم الاحد اعرب السفير مسجدي عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب العراقي خاصة اسر الضحايا اثر مصرع عدد من المواطنين العراقيين جاء السيول الاخيرة التي اجتاحت بعض المحافظات العراقية.

وفي الرسالة دعا السفير الايراني الباري تعالي ليتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وان يمنّ بالشفاء العاجل علي الجرحي.

ووفقا للارقام الصادرة عن الجهات الرسمية فقد لقي 17 عراقيا مصرعهم لغاية الان اثر الامطار الشديدة التي هطلت خلال الايام الاخيرة والتي ادت الي حدوث سيول جارفة في بعض المحافظات العراقية الشمالية والشرقية والجنوبية.

انتهي ** 2342

