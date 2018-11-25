قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

جاء ذلك فی تصریح لسماحة قائد الثورة خلال استقباله صباح الیوم الاحد، لمناسبة ذكري میلاد النبی الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع)، عددا من مسؤولی الدولة والضیوف المشاركین فی المؤتمر الدولی الـ 32 للوحدة الاسلامیة المنعقد فی طهران.

واشار القائد، الي ان تیار المقاومة الان یقف امام قوي الظلم فی العالم وهی مقاومة معتمدة علي الله والاسلام واضاف، ان روح الصحوة الاسلامیة سائدة الیوم فی الكثیر من الدول والشعوب، وان الحساسیة التی تشعر بها قوي الهیمنة فی العالم وعلي راسها امیركا تجاه هذه المنطقة تعود الي الاقبال والتوجه نحو الاسلام والصحوة الاسلامیة فی المنطقة.

واكد سماحته بالقول، انهم یخشون صحوة الشعوب الاسلامیة، واینما تمكن الاسلام من الرسوخ فی قلوب وارواح الشعوب فان الاستكبار قد تلقي الصفعة، ونحن نعتقد بان الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة فی المنطقة مرة اخري. اننا نقول للشعوب الاسلامیة اعملوا علي تعزیز حركة الصحوة الاسلامیة ما استطعتم الي ذلك بكل قواكم اذ ان انقاذ المنطقة یكمن فی تعزیز الصحوة الاسلامیة.

واضاف سماحته: انه حینما كان العالم غارقا فی ظلام الجهل وخداع الجاهلیة، منح الله البشریة نور الرسول (ص)، ولو اتبعنا هذا النور الیوم ایضا، ستكون نتیجته الفلاح والنجاح.

وقال قائد الثورة الاسلامیة، انه لو وصلت البشریة الي هذا المستوي من النضج الفكری فی الاستجابة لدعوة الرسول (ص)، فإن معاناتها ستنتهی، فالیوم وبسبب ظلم القوي الكبري، اصبح العالم مظلما كتلك الفترة والبشریة الیوم تعانی وهذا لا یقتصر فقط علي العالم الاسلامی، بل ان الدول المتقدمة حسب الظاهر تعانی ایضا من مشاكل حادة، والاسلام یلبی جمیع هذه الحاجات.

وخاطب قائد الثورة حكام بعض الدول الاسلامیة قائلا: ان نصیحتنا لكم هی ان تعودوا الي 'ولایة الاسلام'، وان تصبحوا فی ظلها لان 'ولایة امیركا والطاغوت' لن تنفعكم.

واشار الي ان بعض دول المنطقة تتبع امیركا بدلا عن الاسلام والقرآن واضاف، ان امیركا وبسبب طبیعتها الاستكباریة تقوم باذلال هذه الدول ومثلما سمع الجمیع فان الرئیس الامیركی السخیف قد نعت حكام السعودیة بـ 'البقرة الحلوب'.

واعتبر قائد الثورة الاسلامیة مثل هذه الاهانات بانها تشكل اهانة للشعب السعودی والشعوب الاسلامیة بالمنطقة واضاف، ان حكام بعض الدول الاسلامیة قد واكبوا امیركا فی تحركین اجرامیین فی فلسطین والیمن، الا ان الانتصار سیكون بالتاكید من نصیب شعب فلسطین وشعب الیمن وان امیركا واذنابها سیمنون بالهزیمة فی هذه القضایا.

واعتبر سماحته ان قوة امیركا والكیان الصهیونی الیوم اضعف بكثیر فی هذه المنطقة مقارنة مع الماضی واضاف، ان الكیان الصهیونی هزم قبل اعوام امام حزب الله بعد 33 یوما وبعدها هزم فی حربه علي غزة امام المقاومة الفلسطینیة بعد 22 یوما ومن ثم فی 8 ایام فی حربه التی تلت ذلك واخیرا هزم فی یومین مما یدل علي ضعفه المتزاید.

واشار الي السنة الالهیة بنصرة الشعوب التی تعتمد علي الله وتقاوم امام قوي الهیمنة وقال، ان الشعب الیمنی یتحمل الیوم شتي اشكال المصاعب والجرائم المرتكبة ضده من قبل آل سعود والمواكبین لها والحكومة التی تدعمهم ای امیركا الا ان النصر سیكون حلیف الشعب الیمنی وحركة انصار الله بالتاكید.

واعتبر انتصار الشعب الفلسطینی بانه حتمی وفقا للسنة الالهیة واضاف، ان السبب الاساس فی ارتباك امیركا وحلفائها وتخرصاتهم وممارساتهم الظالمة یعود لصمود ومقاومة الشعوب المسلمة فی المنطقة وان هذه المقاومة ستعطی ثمارها بالتاكید.

واشار سماحته الي مقاومة الشعب الایرانی علي مدي الاربعین عام الماضیة رغم جمیع الصعاب والضغوط وقال، فلتخسأ امیركا والكیان الصهیونی علي تهدیدهما للشعب الایرانی.

واشار الي فشل سیاسات التهدید والحظر الامیركیة ضد الشعب الایرانی وقال، ان الشعب الایرانی وبفضل المقاومة فی ظل الایمان بالله والوعود الالهیة وقف كالجبل الشامخ امام كل المؤامرات والیوم فان الجمهوریة الاسلامیة والشعب الایرانی شجرة طیبة یتعاظم تقدمها وقدراتها یوما بعد یوم وهو ما یعد نموذجا للعالم الاسلامی.

واكد قائد الثورة بان الوحدة والتضامن والوفاق تعد الطریق الوحید لتغلب العالم الاسلامی علي المؤامرات.

انتهي ** 2342

