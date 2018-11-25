اجمالي طول سكك الحديد في ايران يبلغ 13 الف كم

وقال لاهوتي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' اليوم الاحد، ان اجمالي طول خطوط سكك الحديد في البلاد مع احتساب تلك التي قيد التنفيذ يبلغ نحو 13 الف كم في حين ان الخطة التنموية المستقبلية تتضمن ايصالها الي 25 الف كم لغاية العام 2025 .

واضاف، ان معدل مد خطوط سكك الحديد في البلاد خلال الاعوام الماضية بلغ ما بين 170 الي 200 كم سنويا.

واعتبر الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص الداخلي والخارجي احدي الاولويات للاستثمار في قطاع سكك الحديد في البلاد واضاف، ان مجلس الشوري سمح للحكومة في ميزانية العام الجاري بالاستفادة من ما يعادل 7 مليارات يورو من التمويل الداخلي والخارجي (بصيغة فاينانس) للاستثمار في المشاريع الوطنية.

انتهي ** 2342

