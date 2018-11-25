اغاثة اكثر من 300 شخص في السيول التي اجتاحت 11 محافظة ايرانية

واشار سليمي الي عمليات الاغاثة التي جرت خلال الايام الاخيرة وقال، ان السيول اجتاحت مناطق في 11 محافظة وهي اصفهان (وسط) وايلام وجهار محال وبختياري ولرستان وكرمانشاه (غرب) وخوزستان وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وفارس (جنوب) وجيلان ومازندران (شمال) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

واوضح انه تم تقديم خدمات الاغاثة في 22 مدينة وقرية ومنطقة عشائرية واضاف، انه تمت اغاثة 307 اشخاص واسكان 18 شخصا بصورة طارئة ونقل 14 اخرين الي مناطق آمنة.

واشار سليمي ان 4 افراد قد فقدوا خلال السيول الاخيرة في مدن رودبار وجيرة وفومن وكيلان، لافتا الي سحب 4 سيارات من طريق السيول التي جرفتها.

ونوه الي ان 50 فريقا اغاثة وانقاذ تقوم بتقديم خدماتها حاليا وقال، انه تم تفريغ 32 منزلا من المياه التي غمرتها وان عمليات الاغاثة مازالت مستمرة.

انتهي ** 2342

