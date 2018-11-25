ايران تتوج بالبطولة العالمية للفنون القتالية بالفروسية

شيراز / 25 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
توج منتخب الفروسية الايراني بالبطولة العالمية الثانية للفنون القتالية بالفروسية التي جرت في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

وشارك في هذه البطولة التي اختتمت امس السبت اكثر من 40 فارسا وفارسة من 18 دولة في العاب الرماية بالقوس والنشاب من علي ظهر الخيل والمبارزة بالسيف ورمي الرمح والكاباك.
وفي هذه السباقات التي جرت في نادي 'سلطان شيراز' للفروسية توجت ايران برصيد 595 نقطة وجاءت بولندا بمركز الوصافة برصيد 511 نقطة وفنلندا بالمركز الثالث بـ 432 نقطة.
وفي الفردي للمتقدمين حصد الايراني حسين اسدي الميدالية الذهبية بصوله علي 345 نقطة وجاء المجري كريستوف نمتي في مركز الوصافة ونال الميدالية الفضية فيما حلت البولندية آنا سوكولسكا في المركز الثالث وحصلت علي الميدالية البرونزية.
وفي الفئة العمرية تحت 16 عاما حصد الفرنسي مارتين اوبوكس الميدالية الذهبية وحل الايرانيان محمد امير رفيعي وبويا دانشمندي في المركزين الثاني والثالث علي التوالي.
وشارك في الدورة فرسان وفارسات من 18 دولة وهي: ايران وبولندا وفنلندا والمجر وجنوب افريقيا وبلغاريا وتركيا وجمهورية ايرلندا والمانيا وكازاخستان وماليزيا وفرنسا وروسيا ورومانيا وكندا وانكلترا وسوريا وهولندا.
وكانت الدورة الماضية قد اقيمت العام الماضي في مدينة يزد وسط ايران بمشاركة فرسان وفارسات من 11 دولة وهي: ايران والمجر وبولندا وقطر وفنلندا وفرنسا والسويد ورومانيا وبلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية.
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ايران تتوج بالبطولة العالمية للفنون القتالية بالفروسية

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