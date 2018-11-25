ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

وقال قاسمي في تصريح له السبت ان وزير الخارجية وبعد عودته للبلاد في ختام زيارته الي ايطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي، اجاب في الموعد المحدد برسالة تضمنت 12 صفحة علي رسالة المدعي العام في البلاد.

وكان المدعي العام في البلاد حجة الاسلام محمد جعفر منتظري قد وجه رسالة الي وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب منه ايضاحات حول تصريحاته بشان غسيل الاموال.

وكان ظريف قد صرح اخيرا لاحدي وكالة الانباء حول الاجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة 'FATF'، قائلا، اعتقد ان الكثير من هذه الهواجس صادقة اي ان اصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني اتصور ان هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الاموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك.

واضاف، انني لا اتهم اي جهاز، لكنني انني اعتقد بان الافراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء لايحاء بهذه التصورات (الهواجس).

وقد اثارت تصريحات وزير الخارجية هذه انتقادات من جانب وسائل اعلام وشخصيات سياسية.

وفي وقت سابق قال قاسمي بان تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال لا هي ادعاءات جديدة ولا هي تتصف بصفة الكشف عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لاحدي الافات الجانبية لهذه الظاهرة اي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لاثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لاضفاء الشفافية.

انتهي ** 2342

