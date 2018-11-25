قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

وفند المتحدث باسم الخارجية الايرانية تماما ما اوردته بعض وسائل الاعلام والاجواء الافتراضية بان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يعتزم الطلب من ايران الافراج عن السجينة نازنين زاغري المدانة بتهمة امنية، ازاء تسديد عدة ملايين الجنيهات كديون مترتبة علي بريطانيا لايران وقال، اعتقد ان طرح هذا الموضوع من قبل بعض وسائل الاعلام بهذه الصورة وايجاد علاقة وهمية ومقارنة بين القضيتين اما هو نابع من قلة الادراك والوعي واما هو مستقي من بعض المصادر السياسية وبهدف فرض الضغط علي الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك لخدمة اهداف مخطط لها تماما.

واوضح بانه في العلاقات بين الدول في مختلف المجالات يمكن ان تطرح قضايا متنوعة ومختلفة وان العلاقات بين ايران وبريطانيا ليست مستثناة من ذلك واضاف، هنالك في العلاقات بين ايران وبريطانيا ملف قديم متعلق ببعض مشتريات ايران من بريطانيا في مرحلة قبل انتصار الثورة الاسلامية وبعد الثورة امتنعت الحكومة البريطانية عن تسليم السلع في الموعد المحدد وتنفيذ تعهداتها او اعادة ثمن السلع المشتراة.

واشار الي ان هذا الملف مازال مفتوحا بين ايران وبريطانيا واضاف، ان الملف مفتوح في العلاقات بين البلدين ويتم طرحه ومتابعته علي الدوام في المحادثات بين المسؤولين المعنيين، وآمل في ضوء المحادثات والمتابعات المستمرة في حل وتسوية القضية علي وجه السرعة وان يتم تسديد الديون وتستوفي الجمهورية الاسلامية الايرانية حقوقها.

وحول العلاقة بين ديون بريطانيا وملف نازنين زاغري التي تقضي عقوبة بالسجن لقضية امنية قال، انه من جانب اخر فان بريطانيا تطلب الافراج عن المواطنة الايرانية ذات التابعية المزدوجة والتي صدر الحكم بحقها في اوقات سابقة لادانتها بقضايا امنية ويمكن القول بان هذا الملف بالتالي قضية شخصية تمضي في مسارها الخاص وفي ضوء ضوابط ايران التي لا تعترف رسميا بالتابعية المزدوجة للايرانيين، فان ملف المشار اليها موجود تحت تصرف السلطة القضائية بناء علي استقلال هذه السلطة والنظام القانوني.

واكد قاسمي بان قضية ديون بريطانيا لايران وملف نازنين زاغري مختلفان تماما ولهما طبيعتان متباينتان وقال، ان القضيتين وقعتا في فترتين زمنيتين متباعدتين كثيرا ومن الخطأ واللامنطق الربط بينهما ونحن نرفض تماما اي ربط بينهما.

انتهي ** 2342

