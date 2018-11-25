السفير الايراني في قطر:

خطاب الرئيس روحاني للعالم الاسلامي كان داعيا للوحدة

الدوحة / 25 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
صرح السفير الايراني في الدوحة محمد علي سبحاني بان خطاب الرئيس روحاني خلال المؤتمر الـ 32 للوحدة الاسلامية في طهران بيّن مواقف ايران الصريحة والحازمة في دعم التضامن الحقيقي بين الدول الاسلامية.

وفي حفل اقيم في الدوحة بمشاركة الايرانيين المقيمين لمناسبة ذكري ميلاد النبي الاكرم (ص) والامام الصادق (ع) قال السفير سبحاني، انه وفي الوقت الذي يهدر البعض باستنباطهم الخاطئة من الاسلام اموال شعوبهم لافراد كالرئيس الاميركي، فان طهران تطلق نداء الوحدة علي لسان اعلي مسؤول تنفيذي فيها وتعلن بانها علي استعداد للدفاع عن امن الدول الاسلامية بدون اي مقابل.
واضاف، ان خطاب الرئيس روحاني في مؤتمر الوحدة الاسلامية كان ردا علي الذين ينهبون ثروات الدول الاسلامية من جانب ويقومون بتهديد امنها من جانب اخر، ولقد دعا الدول الجارة والمسلمة لتقف الي جانب بعضها بعضا لمواجهة هذا النهج وان تعتمد علي الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن امنها.
وتابع السفير الايراني، ان بعض الدول الاسلامية ومن خلال اشعالها لنيران الحروب منهمكة بتبديد ثرواتها وثروات سائر المسملين وياتي شخص خبيث كدونالد ترامب ليدعي بانه لو لم نوفر لكم الامن لسقطتم في حين ان ايران تعلن بانه تعالوا لنقف الي جانب بعضنا بعضا كي لا يستغل الاخرون الاوضاع.
واشار الي محاولات البعض للتعريف باستنباطاتهم الخاطئة من الدين للعالم واكد مسؤولية الكتاب والمعلمين والمفكرين لتصحيح هذه الصورة من اذهان العالم واضاف، انه علينا ان نعلم اطفالنا بان الوحدة هي السبيل الوحيد لخلاص المسلمين من الحرب والنزاع كي لا تستهلك طاقات العالم الاسلامي لقضاء الواحد علي الاخر.
انتهي ** 2342



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خطاب الرئيس روحاني للعالم الاسلامي كان داعيا للوحدة

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