ايران والبوسنه والهرسك تؤكدان علي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

بلغراد / 24 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد رئيس مجلس القوميات في البوسنه والهرسك 'صفت سوفتيج' وسفير الجمهورية الاسلامية لدي هذا البلد 'محمود حيدري' علي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين المسؤول البوسني مع السفير الايراني اليوم في المجمّع التعليمي الايراني – البوسني، حضره رئيس بلدية ايلياش 'عاكف فاضل ايتش' وجمع من الشخصيات الثقافية والمعلمين والتلامذة المتفوقين من 14 مدرسة في البوسنة والهرسك؛ وذلك بمناسبة انطلاق اسبوع الوحدة الاسلامية وتزامنه مع اليوم الوطني للبوسنة والهرسك.
وفي تصريح له بالمناسبة، هنّأ السفير الايراني حلول اليوم الوطني للبوسنة والهرسك؛ مؤكدا ضرورة النهوض بمستوي الفرص التعليمية لخدمة الشباب.
الي ذلك، قال رئيس بلدية ايلياش عاكف فاضل ايتش، انه لا يمكن التغافل عن دور ايران في الدفاع عن شعب البوسنة والهرسك؛ مضيفا ان اقامة هكذا مناسبات تسهم في تعزيز وتنمية اواصر المحبة بين التلاميذ وتاريخهم وهويتهم اكثر فاكثر.
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ايران والبوسنه والهرسك تؤكدان علي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

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