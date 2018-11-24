المجلس الاعلي للتنسیق الاقتصادی یصادق علي اقتراحات البنك المركزی لمكافحة غسیل الاموال

وافاد الموقع الاعلامی الالكترونی لرئاسة الجمهوریة ان رئیس البنك المركزی قدم خلال اجتماع المجلس الاعلي للتنسیق الاقتصادی الیوم، والذی تراسه رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی بحضور رئیسی السلطة التشریعیة والقضائیة، قدم تقریرا حول ظروف سوق العملة الصعبة فی البلاد؛ منوها فیه باجراءات البنك المركزی فی سیاق اضفاء الشفافیة علي هذه السوق وضمان الاجراءات بشان تحدید الاسعار الحقیقیة للعملة الصعبة.

بدوره، قدم رئیس مؤسسة التخطیط والمیزانیة فی هذا الاجتماع تقریرا عاما حول المصادر والنفقات المتعلقة بمیزانیة العام (الایرانی) القادم (یبدا فی 21 مارس 2019)، وبما یشمل فی محاوره الرئیسیة العدالة الاجتماعیة والتركیز علي الظروف المعیشیة وتنمیة فرص العمل ودعم الانتاج المحلی فی البلاد.

الي ذلك اكد المجلس الاعلي للتنسیق الاقتصادی، ضرورة التركیز علي مطالب الشعب ولاسیما ذوی الدخل المحدود فی میزانیة العام القادم، ومتابعة النظر فی هذا الخصوص خلال الاجتماع القادم.

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