السلام یتحقق من خلال السیر علي نهج التعالیم الدینیة

وأعرب إبراهیمی تركمان خلال اللقاء الیوم، عن أمله تجاه استمرار المحادثات الدینیة بین الإسلام والمسیحیة الكاثولیكیة (إیران والفاتیكان)، التی عقدت منها 10 جولات لحد الآن؛ كما احیي ذكري الرئیس الفقید للمجلس البابوی لحوار الادیان - وزیر خارجیة الفاتیكان السابق 'الكاردینال جان لوئیز توران'.

وقال رئیس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامیة، أنه ومنذ الجولة الأولي من المحادثات خلال العام 1994 قد تغیّرت وجهات النظر تجاه بعضنا الآخر وبالطبع أدي الحس السلیم من قبل الجانبین إلي استمرار هذه المحادثات.

كما أشار ابراهیمی تركمان إلي انطلاق اعمال المؤتمر الدولی للوحدة الإسلامیة فی العاصمة الإیرانیة طهران، الیوم (السبت) بنسخته الثانیة والثلاثین، قائلا: لقد وجهت الدعوة إلي العدید من قادة المذاهب الاسلامیة للحضور فی هذا المؤتمر وذلك من أجل دراسة سبل الوحدة علي صعید العالم الإسلامی.

بدوره، قال آیوزو غواكسی : نحن نشهد الیوم بشریة جریحة ونشعر بحاجة إلي تماسك الناس فیما بینهم وعلي هذا الأساس هناك حاجة كبیرة للحوار بین الأدیان؛ مضیفا أن زعیم الكاثولیك البابا فرانسیس یؤكد دائمًا علي أن یتم الحوار وفق اسس الاحترام والصداقة.

وأعرب 'غواكسی' عن ارتیاحه تجاه عقد المؤتمر الدولی للوحدة الإسلامیة فی طهران؛ مبینا أن هدف جمیع النشطاء فی مجال الحوار الدینی یكمن فی تعزیز الوحدة بین الأدیان.

انتهی**ح ح/ ح ع**

