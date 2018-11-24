التحالف الامريكي يقتل 20 مدنيا بينهم اطفال ونساء من ابناء الشعب السوري

وبحسب ما افادت به وكالة 'سانا' السورية للانباء، فقد نفذ طيران 'التحالف' الامريكي، من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، صباح اليوم غارة شديدة علي مدينة هجين ما تسبب باستشهاد 20 مدنياً بينهم 9 أطفال و8 نساء وإلحاق دمار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

واضاف المصدر نفسه، انه استشهد أمس 11 مدنياً بينهم 3 نساء و5 أطفال وجرح العشرات اثر قصف طيران 'التحالف الدولي' علي بلدة 'الشعفة'؛ في هجوم تسبب هو الاخر بوقوع دمار في المنازل، وبما يؤدي الي ارتفاع عدد الشهداء نتيجة صعوبة انتشال الجرحي من تحت الأنقاض إضافة إلي الحالات الحرجة للعديد من المصابين.

وطالبت الحكومة السورية مراراً عبر عشرات الرسائل، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران 'التحالف الدولي' غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وتزعم واشنطن التي شكلت 'التحالف الدولي ' من خارج الشرعية الدولية ودون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014، تزعم بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا في حين توكد الوقائع أنها تعتدي علي البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

انتهي ** ح ع

