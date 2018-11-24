زيادة بنسبة 13.5بالمائة في مجال الصادرات غير النفطية

وفي تصريح خلال مؤتمر تكريم اصحاب الصادرات المتفوقين اليوم السبت في محافظة كرمانشاه (غرب)، وصف مودودي العقوبات الاقتصادية بأنها حرب أميركية حديثة ضد إيران؛ مبينا : إن العقوبات تهدف إلي تخفيض أرباح العملات الأجنبية وزيادة صرف العملات الأجنبية في إيران.

وأضاف مساعد رئيس منظمة تطوير التجارة الايرانية، أن 'العقوبات لها تداعيات علي البلاد ومن ناحية أخري نستطيع خلق فرصة ذهبية لتعزيز الإنتاج المحلي وذلك من خلال إدارتها الصحيحة'.

وتابع : إيران تحتل المركز التاسع عشر بين الاسواق العالمية الكبري، كما تقف في المرتبة الـ 18 من حيث إجمالي الدخل وتحتل أيضا المرتبة الرابعة في مجال التكنولوجيا وتقنية النانو فيما تدل هذه القدرات علي أنه يمكننا من خلال السعي والجهد، تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الطلب الداخلي.

علما ان 13 مصدراً لدي محافظة كرمانشاه، كرّموا خلال برامج مؤتمر تكريم اصحاب الصادرات في هذه المحافظة.

ويبلغ عدد سكان كرمانشاه مليوني نسمة، كما تجمعها بالعراق 371 كيلومترا من الحدود المشتركة وتبلغ حصة اسواقها الحدودية الخمسة من اجمالي الصادرات الايرانية 6٪ بالمئة.

انتهي**ح ح / ح ع**

