رئيس المجلس الإتحادي الباكستاني : الوحدة رمز نجاح الأمة الإسلامية

وخلال حديثه لمراسل 'إرنا' من إسلام آباد اليوم السبت، هنّأ رئيس المجلس الإتحادي الباكستاني حلول ذكري المولد النبوي الشريف (ص)؛ محذرا بالقول : ان الأعداء اليوم من داخل وخارج (العالم الإسلامي) يحاولون بث الفرقة بين صفوف المسلمين.

وفيما أشار الي الظروف المستعصية التي يعيشها المسلمون حاليا، أكد رجل الدين السني البارز في باكستان، ان الأعداء يسعون اليوم الي تحويل الخلافات السطحية بين المجتمعات الإسلامية الي فجوات عميقة.

وشدد علي انه لا يوجد أي حل سوي تعزيز الوحدة، أمام العالم الإسلامي خلال الظروف الراهنة في سياق الحفاظ علي التماسك وازالة المشاكل الحالية.

واعتبر الوحدة والصداقة والوئام من أهم رسائل نبي الرحمة سيدنا محمد (ص)؛ مضيفا، انه كما أكد مفجر الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخميني الراحل ينبغي للمسلمين تعزيز الوحدة فيما بينهم بدلا عن الإهتمام بالخلافات البسيطة وتضخيمها.

و وصف 'محمد حامد رضا'، أسبوع الوحدة بأنه فرصة جيدة لإماطة اللثام عن وجوه أعداء الإسلام؛ مؤكدا انه في حال ابتعاد المسلمين عن الفرقة والتركيز علي المفاهيم الأصيلة لدين الإسلام الحنيف، لن تتمكن أية قوة عالمية من التغلب عليهم وهزيمتهم.

وفي الختام، دعا رئيس المجلس الاتحادي الباكستاني علماء الأمة الإسلامية للمضي قدما نحو تعزيز التماسك والتلاحم فيما بينهم.

إنتهي**أ م د/ ح ع **

