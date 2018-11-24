خطیب الجمعة لأهل السنة فی زاهدان :

الأعداء یسعون إلي بثّ الخصومة بین الدول الاسلامیة

طهران/24تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا – قال امام الجمعة فی مسجد مكی، مدیر الحوزة العلمیة لدار العلوم لاهل السنة فی میدنة زاهدان (مركز محافظة سیستان بلوجستان)، مولوی عبد الحمید اسماعیل زهی، قال أن الاعداء یسعون إلي وضع الدول الاسلامیة فی مواجهة بعضها الاخر؛ داعیا رؤساء الدول الاسلامیة الي اخذ هذا الموضوع بعین الاعتبار؛ ومعربا عن اسفه لعدم انعقاد قمة الدول الاسلامیة فی هذا المجال.

جاءت تصریحات مولوی عبدالحمید خلال كلمته فی المؤتمر الدولی للوحدة الإسلامیة فی العاصمة الإیرانیة طهران، الیوم (السبت) بنسخته الثانیة والثلاثین، تحت شعار 'القدس محور وحدة الأمة'؛ حضره 350 مفكرا وسیاسیا وفنانا بارزا من 100 دولة فی العالم.
واكد رجل الدین السنی البارز فی ایران، أن المسلمین یواجهون تهدیدات وإهانات متنوعة فی العالم؛ مؤكدا علي دراسة أضرار المشاكل الراهنة فی العالم الإسلامی وتحدید الجذور ومعالجتها.
وطالب مدیر الحوزة العلمیة لدار العلوم لاهل السنة فی زاهدان، جمیع العلماء والمفكرین ببذل الجهود من اجل التوصل الي حلّ لتعزیز الوحدة بین الدول الاسلامیة، مؤكدا : 'یجب علینا إصلاح حیاتنا، وأن الطریق إلي الخلاص هو التوبة والعودة إلي القرآن الكریم وسیرة الرسول الأعظم (ص) وهذا ینبغی أن یكون معیار العالم الإسلامی'.
واردف قائلا : 'یجب ألا نفرق بین الحریة الدینیة الشیعیة أو السنیة أو أی دین إسلامی آخر فی البلدان الإسلامیة، كما یجب إزالة الخلافات وعلینا أن نعمل بدین الإسلام'.
وفیما شدد علي مكانة ایران بوصفها إحدي الدول المهمة والمؤثرة بین الدول الإسلامیة؛ قال مولوی عبد الحمید زهی 'نحن أمة وقد فضل الله علینا بان نكون الي جانب بعضنا البعض'.
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الأعداء یسعون إلي بثّ الخصومة بین الدول الاسلامیة

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