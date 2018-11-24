الشيخ الدقاق : الانتخابات في البحرين ليست الا مهزلة

وفي حديث خاص اليوم السبت لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، وذلك علي هامش الدورة الـ 32 للموتمر الدولي للوحدة الاسلامية المقام حاليا بطهران، قال الشيخ الدقاق : 'نحن نامل بان يكون هذا الموتمر صفعة في وجة 'اسرائيل' والولايات المتحدة الاميركية التي تسوق لصفقة القرن من اجل بيع القضية الفلسطينية.

واشاد الناشط البحريني بالموتمر الدولي للوحدة الاسلامية؛ واصفا ياه بانه 'موتمر جيد من الناحيه الكمية والكيفية حيث ان عدد الحضور كبير ويشارك فيه شخصيات مرموقة من العالم الاسلامي'.

واضاف مدير الحوزة العلمية البحرينية في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران)، 'ان عنوان موتمر الوحدة الاسلامية هو فلسطين وان شاء الله يسهم هذا الموتمر لوضع لبنات كبيرة بهدف محاربة اسرائيل والاستكبار العالمي'.

وبشان الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين ومقاطعتها من قبل المعارضة، اكد الشيخ الدقاق 'ان هذه الانتخابات هي انتخابات المهزلة'؛ مشددا علي مقاطعتها من قبل الشعب البحريني.

وتابع الناشط البحريني، 'ان هذه الانتخابات هي انتخابات السلطة والمجلس القادم هو مجلس السلطة مئة بالمئة وان هذا المجلس لايمثل ارادة الشعب البحريني وان شاء الله سيفتضح هذا النظام بمرور الايام بانه يمشي في مقابل تطلعات شعبنا في البحرين'.

وبشان وجود تقارير حول نية رئيس وزراء كيان الاحتلال 'الاسرائيلي' لزيارة البحرين، اكد الشيخ الدقاق 'ان زيارته غير مرحب بها من قبل ابناء الشعب البحريني واذا فرضت السلطة هذه الزيارة علي الناس فسيكون لها تداعيات ان شاء الله'.

انتهي**2018/ ح ع **

