السياحة محورا لتطويرالعلاقات بين اصفهان وسان بطرزبورغ

واضاف غلادونوف اليوم السبت علي هامش مراسم احياء 'يوم اصفهان الوطني' : ان مدينتي سان بطرزبورغ واصفهان تمتازان بثقافة وتاريخ وحضارة وآثار وفن فاخر يمكن الاستفادة منها لتنمية العلاقات بينهما مؤكدا علي ضرورة زيارة مواطني البلدين الي دول بعضهما وخاصة تلك المدينتين العريقتين.

واعتبر البرلماني الروسي ان محافظة اصفهان تجليا لعظمة ايران، وقال : انا مسرور جدا لوجودي فيها واطالب مواطني بلدي بزيارة هذه المدينة لاحتوائها العديد من الاماكن السياحية الجميلة للغاية.

من جانبه، قال القنصل البولندي في ايران ' فيجر اونولت' بالمناسبة، ان ايران وبولندا وخاصة مدينتي كراكوف (العاصمة السابقة لبولندا) واصفهان تمتازان بمشتركات كثيرة حضارية وتأريخية وثقافية والتي من شأنها تنمية العلاقات بين البلدين والمدينتين.

يذكر ان مدينة اصفهان الايرانية ترتبط بعلاقات توأمة من الكثير من المدن العالمية ومنها شيان الصينية وكوالالمبور الماليزية وياش الرومانية وبرشلونة الاسبانية ويريفان الارمنية والكويت وفرايبورغ الالمانية وسان بطرزبورغ الروسية ودكار السنغالية وبعلبك اللبنانية والنجف الاشرف العراقية.

وتستضيف محافظة اصفهان اعمال 'يوم اصفهان الوطني' خلال الفترة من 22-24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بمشاركة شخصيات في مختلف بلدان العالم.

انتهي**م م / ح ع **

