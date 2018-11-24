الشیخ نعیم قاسم : بالوحدة والمقاومة نواجه عملیة التطبیع مع الكیان الصهیونی

وعلي هامش الدورة الـ 32 للموتمر الدولی للوحدة الاسلامیة المقام حالیا بطهران منذ الیوم السبت، اشار الشیخ نعیم قاسم فی حدیث لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) الي آلیات مواجهة الشعوب المسلمة لعملیة تطبیع بعض الانظمة العربیة مع الكیان الصهیونی؛ قائلا 'نحن نواجه التطبیع بالمقاومة والوحدة'.

وفی معرض التنویه الي دور موتمر طهران الدولی للوحدة الاسلامیة فی مواجهة عملیة التطبیع مع الكیان المحتل، قال نائب الامین العام لحزب الله : 'هذا الموتمر یشكل جزءاً من العمل وان المقاومة ستستمر'.

من جانب اخر، شدد الشیخ نعیم قاسمی فی تصریح علي هامش اعمال مؤتمر الوحدة بطهران، علي الاستمرار فی نهج المقاومة، وقال : 'المهم هو ان ننصرف الی المقاومة وان نستمر فیها وان المقاومة تثبت نفسها'.

كما اشار الي ان الوحدة تقدمت الیوم كثیرا، 'وهذا الموتمر رقمه اثنین وثلاثین وبالتالی ایران استطاعت ان تلعب دورا مهما فی تقریب المسلمین السنة والشیعة فی ارجاء العالم الاسلامی وهذه نقطة ایجابیة'.

واضاف : علي كل حال، الوحدة عمل تراكمی لایمكن ان تاخذ النتیجة الیوم لكن یتبین من المسار اننا سائرون بالاتجاه وحدة اكثر.

وفی معرض رده علي سوال حول الوضع فی الیمن، قال نائب الامین العام لحزب الله، ان الیمن مظلوم وهو فی موقع المقاومة الحقیقیة؛ موكدا : نحن جمیعا علینا ان نكون الي جانب الیمن.

وتابع : انا اعتقد بان من یستطیع ان یقدم الي الیمن یقدم بالطریقة المناسبة لكن هناك تقصیر فی العالم الاسلامی علي الاقل فی الدعم المالی والدعم السیاسی اذا لم اقل الدعم العسكری ،لانه ربما شعوب العالم العربی والاسلامی یصعب علیها هذا الامر؛ هناك حاجة الي دول ومنظمات لكن علي الاقل بالدعم المالی والسیاسی وابراز الحقائق امام الناس.

وتابع القول : نعم یجب ان نبذل جهدا فی هذا الامر وفی هذا الموتمر اثیرت قضیة الیمن من عدة خطباء واعتقد انها ستكون ایضا فی البیان الختامی وهذه مساهمة من المساهمات وانشاء الله مع هذا الشعب الیمنی المجاهد؛ لانتوقع الا النصر لكن مع قلیل من الصبر وانشاء الله وُصِلت الامور الي نهایتها.

وردا علي سوال حول 'الحشد الشعبی' فی العراق، ومكافحته ضد جماعة داعش الارهابیة، اكد الشیخ نعیم قاسم ان 'الحشد الشعبی العراقی هو رمز من رموز المقاومة فی هذه الامة'؛ مضیفا : الیوم وفی العصر الحدیث لو اردنا ان نتحدث عن المقاومة نقول المقاومة فی لبنان حزب الله والمقاومة فی فلسطین الفلسطینیون والمقاومة فی العراق الحشد الشعبی وهكذا.

واردف : الحشد الشعبی العراقی هو عنوان من عناوین المقاومة فی المنطقة؛ الیوم عنوان المقاومة معه كل الامور الایجابیة، ومعه الاسلام والوحدة والانتصار والاستقلال ورفض التبعیة ومحاولة جمع الامة علي قرار واحد.

انتهی**2018/ ح ع **

