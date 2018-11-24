بدء تركيب أجهزة اول مصنع للحديد الاسفنجي الايراني في الصين

واعتبر ملا رحمان في تصريح له اليوم السبت طريقة (PERED) طريقة ابداعية ايرانية مجدية في تحسين عملية انتاج الفولاذ والحديد الاسفنجي، أبدعتها شركة «إم إم اي الإيرانية الهندسية» الناشطة في مجال المناجم والمعادن واصفاً هذه الخطوة بأنها منعطف وتحوّل ملحوظ في صناعة الفولاذ علي مستوي البلاد.

وكانت مدينة شادكان (جنوب غرب) في محافظة خوزستان، اولي مدينة بدأ فيها تطبيق عملية (PERED) الابداعية، كطفرة في انتاج الحديد الاسفنجي تضمن مستقبل صناعة الفولاذ الايراني.

وصرّح ملارحمان بأنّ عملية انتاج ايران للحديد الاسفنجي بطريقة (PERED) في أراضي الصين تُعتبر اول مشروع بدأته البلاد خارج حدودها في هذا القطاع الصناعي الفولاذي.

وسيتم تدشين مشروع انتاج الحديد الاسفنجي في الصين بمشاركة هذا البلد عبر مصنع يتمتع بكفاءة إنتاجية قدرها 300 الف طن خلال العام القادم.

كما أشار المدير التنفيذي لشركة هندسة المناجم والمعادن الايرانية حسن كرباسجي الي تلقّي الشركة مقترحاً من جانب قطاع خاص في سلطنة عمان لبدء إنجاز مشروع إنتاج الحديد الاسفنجي بطريقة (PERED) علي أراضي السلطنة.

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