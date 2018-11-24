المفتي العام السوري : ربط المقاومة بالإرهاب هو إتهام لها

وأضاف الشيخ حسون اليوم السبت، خلال المؤتمر الثاني والثلاثين للوحدة الإسلامية بطهران، ان الله سبحانه وتعالي حثّ الجميع علي الوحدة ناهيا اياهم عن النزاع مع بعضهم الآخر.

وفيما أشار الي ان ضرورة تعزيز الوحدة باتت اليوم ملموسة أكثر من ذي قبل، قال المفتي السوري ان الأمة الإسلامية تحولت اليوم الي مجموعة من الأجزاء وقد تم إبرام مجموعة من الصفقات من قبل الأعداء لسفك دماء المسلمين.

وأكد الشيخ حسون علي الأمة الإسلامية أن لا تنصاع الي مصالح الآخرين والقوي العالمية؛ مدللا بالقول أن هذا الأمر لن يؤدي الا الي إهدار مصالح المسلمين وخسرانهم.

وفي جانب آخر من حديثه، نوّه مفتي سوريا علي ضرورة تحرير القدس الشريف من براثن الأعداء؛ مؤكدا ان أي محاولة تأتي خلافا لهذا الهدف تعد مساعدة للأعداء.

كما أشار الي ظاهرة التكفير المشؤومة، داعيا بالقول 'علينا أن نتغلب علي هذه الظاهرة التي يتم تصديرها (من الخارج) الي بلداننا'.

إنتهي**أ م د/ ح ع **

