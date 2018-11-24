وزیر تونسی سابق : القضیة الفلسطینیة محور الامة الاسلامیة

وفی كلمته الیوم السبت خلال افتتاح الدورة الثانیة والثلاثین لمؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران، تطرق 'بن سالم' الي موضوع وحدة الامة الاسلامیة والقضیة الفلسطینیة علي الصعیدین العلمی والسیاسی؛ مبینا ان الصعید العلمی یكمن فی الوحدة الاسلامیة وعمقها التأریخی.

ونوه الي ان الامام الخمینی (رحمه الله) كان عاملا لوحدة المسلمین بافكاره ورؤیته التی لم تكن طائفیة مطلقا وكان رافعا لواء الوحدة فی العالم الاسلامی.

واكد علي وجوب التخلص من التعصبات للوصول الي الوحدة الحقیقیة وقال : یتعرض العالم الاسلامی الیوم للكثیر من الهجمات بهدف القضاء علیه وان السبیل الوحید للتخلص منها هو اتحاد الامة الاسلامة.

واشار بن سالم الي البعد السیاسی للوحدة، قائلا ان القضیة الفلسطینیة والقدس الشریف یشكلان جوهر العالم الاسلامی لان القدس وتحریرها والدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم هو من یوحد الامة الاسلامیة.

واعتبر وزیر الشؤون الدینیة السابق فی تونس، الثورة الاسلامیة فی ایران هدیة للجمیع؛ مؤكدا من جدید علي ان القضیة الفلسطینیة هی محور الامة الاسلامیة وان تحریر فلسطین والقدس الشریف قضیة محوریة فی العالم الاسلامی.

انتهي**م م/ ح ع**

