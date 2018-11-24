وزیر تونسی سابق : القضیة الفلسطینیة محور الامة الاسلامیة

طهران/24 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا- اكد وزیر الشؤون الدینیة السابق فی تونس'عبد الجلیل بن سالم'، ان القضیة الفلسطینیة هی محور الامة الاسلامیة، وان تحریر فلسطین والقدس الشریف تشكل قضیة محوریة للعالم الاسلامی.

وفی كلمته الیوم السبت خلال افتتاح الدورة الثانیة والثلاثین لمؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران، تطرق 'بن سالم' الي موضوع وحدة الامة الاسلامیة والقضیة الفلسطینیة علي الصعیدین العلمی والسیاسی؛ مبینا ان الصعید العلمی یكمن فی الوحدة الاسلامیة وعمقها التأریخی.
ونوه الي ان الامام الخمینی (رحمه الله) كان عاملا لوحدة المسلمین بافكاره ورؤیته التی لم تكن طائفیة مطلقا وكان رافعا لواء الوحدة فی العالم الاسلامی.
واكد علي وجوب التخلص من التعصبات للوصول الي الوحدة الحقیقیة وقال : یتعرض العالم الاسلامی الیوم للكثیر من الهجمات بهدف القضاء علیه وان السبیل الوحید للتخلص منها هو اتحاد الامة الاسلامة.
واشار بن سالم الي البعد السیاسی للوحدة، قائلا ان القضیة الفلسطینیة والقدس الشریف یشكلان جوهر العالم الاسلامی لان القدس وتحریرها والدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم هو من یوحد الامة الاسلامیة.
واعتبر وزیر الشؤون الدینیة السابق فی تونس، الثورة الاسلامیة فی ایران هدیة للجمیع؛ مؤكدا من جدید علي ان القضیة الفلسطینیة هی محور الامة الاسلامیة وان تحریر فلسطین والقدس الشریف قضیة محوریة فی العالم الاسلامی.
انتهي**م م/ ح ع**



برچسب ها

سیاسی

القضیة الفلسطینیة

تونس

مؤتمر الوحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزیر تونسی سابق : القضیة الفلسطینیة محور الامة الاسلامیة

معظم المشاهدات

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

أحدث الأخبار

الشيخ نعيم قاسم : بالوحدة والمقاومة نواجه عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني

في تصريح لـ 'ارنا'؛

الشيخ نعيم قاسم : بالوحدة والمقاومة نواجه عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني

المفتي العام السوري : ربط المقاومة بالإرهاب هو إتهام لها

المفتي العام السوري : ربط المقاومة بالإرهاب هو إتهام لها

بدء تركيب أجهزة اول مصنع للحديد الاسفنجي الايراني في الصين

بدء تركيب أجهزة اول مصنع للحديد الاسفنجي الايراني في الصين

وزیر تونسی سابق : القضیة الفلسطینیة محور الامة الاسلامیة

وزیر تونسی سابق : القضیة الفلسطینیة محور الامة الاسلامیة

رئيس الوزراء العراقي يحسم مرشحي كابينته الوزارية

رئيس الوزراء العراقي يحسم مرشحي كابينته الوزارية

موضوعات مرتبط