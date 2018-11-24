رئيس الوزراء العراقي يحسم مرشحي كابينته الوزارية

وقال مصدر مطلع اليوم السبت إن 'عبدالمهدي تسلم قائمتين، تضم الأولي مرشحين للداخلية هما فالح الفياض وقاسم الاعرجي، وتضم الأخري مرشحين للدفاع، وهما فيصل الجربا وفلاح النقيب'.

وأضاف المصدر، أن 'الأعرجي والجربا هم الأقرب للمنصب حتي الآن', لافتا إلي أن 'الحسم سيكون في جلسة البرلمان المقبلة، التي من المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل'.

وفي ذات السياق، أكد النائب في البرلمان العراقي حيدر الفوادي، أن 'رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم أسماء الوزراء الثمانية المتقبين خلال يومين، مشيرًا إلي أن حقيبتي الدفاع والداخلية قد تم حسمهما'.

وقال الفوادي، في تصريح صحفي، إن 'وزارة الداخلية لفالح الفياض وهناك أجواء داخل مجلس النواب لتمريره'، مضيفا انه 'لا بد من حسم موضوع الكابينة الوزارية، من ثم فتح ملف الوكالات والهيئات التي تدار بالوكالة'.

يذكر أن الخلافات السياسية حالت دون استكمال التشكيلة الوزارية حتي الآن، خاصة حول الأسماء المرشحة لوزارتي الدفاع والداخلية.

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