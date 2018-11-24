إرتفاع ضحايا السيول في العراق الي 10 وفيات

وذكر بيان للوزارة ان 'عدد الضحايا ارتفع الي 10 وفيات خمسة منهم، في صلاح الدين، وأثنان في ذي قار، وواحد في ميسان والبصرة وواسط، وإصابة 22 شخصاً'.

ووجه رئيس الورزاء العراقي عادل عبد المهدي، فوراً بتشكيل خلية ازمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والاليات الثقيلة للتدخل الفوري والاشراف المباشر علي عمليات الانقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.

وعقد عبدالمهدي، إجتماعاً طارئاَ لخلية الأزمة حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق أخري في محافظتي صلاح الدين ونينوي والمحافظات الجنوبية.

وشهدت قري قضاء الشرقاط ومناطق في محافظة صلاح الدين ومحافظات أخري فيضانات وسيول أدت الي غرقها ومصرع وفقدان عدد من الأشخاص فضلاً عن دمار أكثر من 800 منزل.

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