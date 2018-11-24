ظريف : جميع خطط السلام يجب ان تكون بمشاركة الحكومة الافغانية

طهران/24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- قال وزير الخارجية ' محمد جواد ظريف' خلال لقائة النائب الثاني للرئيس التنفيذي في افغانستان 'محمد محقق'، ان جميع الخطط التي يتم طرحها للسلام في افغانستان ينبغي ان تكون بمشاركة الحكومة هناك.

والتقي النائب الثاني للرئيس التنفيذي في افغانستان الذي يزور طهران التقي صباح اليوم السبت بوزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' وبحث معه في تنمية العلاقات بين البلدين.
واكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية خلال اللقاء ضرورة مشاركة الحكومة الافغانية في جميع الخطط التي يتم طرحها لاحلال السلام والاستقرار في افغانستان.
هذا وبحث الطرفان الايراني والافغاني اليوم سير تقدم عمل اللجان الخمسة بين البلدين.
يذكر ان ايران وافغانستان تربطهما معاهدة تعاون استراتيجة مكونة من خمس لجان؛ سياسية وامنية واقتصادية وتعليمية وثقافية وبيئية ولجنة شؤون المهاجرين.
انتهي**م م/ ح ع **



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ظريف : جميع خطط السلام يجب ان تكون بمشاركة الحكومة الافغانية

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